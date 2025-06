Siemens: nouvel ensemble d'outils EDA avec l'IA information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir qu'à l'occasion de la Design Automation Conference 2025, sa division Digital Industries Software a dévoilé un ensemble d'outils EDA (pour Electronic Design Automation, ou Conception Électronique Assistée par Ordinateur) enrichis par l'IA, visant à accroître la productivité, accélérer l'innovation et réduire le time-to-market dans la conception de semi-conducteurs et de circuits imprimés (PCB).



Le nouveau système EDA AI, intégré aux environnements existants, permet une personnalisation poussée et une intégration fluide sur l'ensemble du workflow EDA. Il repose sur une architecture sécurisée, ouverte et modulable, prenant en charge des modèles NVIDIA tels que NIM et Llama Nemotron.



Des solutions spécifiques comme Aprisa AI, Calibre Vision AI et Solido AI exploitent ces capacités pour améliorer l'exploration de design, la vérification physique ou encore la conception personnalisée de circuits. Selon Mike Ellow, CEO de Siemens EDA, ces technologies visent à révolutionner les pratiques des équipes de conception en intégrant l'IA à chaque étape du processus.







