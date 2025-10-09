 Aller au contenu principal
Siemens Mobility remporte un contrat majeur à São Paulo
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 12:02

Siemens Mobility annonce avoir décroché un contrat avec Trivia Trens pour la modernisation de trois lignes de transport de São Paulo (11-Coral, 12-Saphir et 13-Jade), un projet couvrant 140 kilomètres de voies et 46 stations.

Le groupe allemand va ainsi livrer et mettre en oeuvre un système complet de signalisation numérique doté de conduite automatique des trains (ATO) sur l'ETCS niveau 2, soit le plus grand projet pour cette technologie en Amérique Latine.

'En mettant en oeuvre l'ATO sur l'ETCS de niveau 2 dans le réseau de transport métropolitain très fréquenté de São Paulo, nous établissons de nouvelles normes pour le rail urbain automatisé dans la région', souligne Siemens Mobility.

Le contrat porte sur l'équipement de 107 trains, six locomotives MRS, trois locomotives TRIVIA et 17 véhicules auxiliaires (flotte jaune) avec des unités embarquées Trainguard ETCS (European Train Control System).

