Siemens: logiciel PLM retenu par l'ancien Plastic Omnium information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 14:56









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mercredi qu'OPmobility, l'ancien Plastic Omnium, avait adopté le portefeuille de logiciels industriels de Siemens Xcelerator afin d'optimiser la conception de ses produits.



Le groupe industriel allemand indique que l'équipementier automobile va déployer son logiciel pour la gestion du cycle de vie des produits (PLM) Teamcenter.



Le projet doit lui permettre d'améliorer l'efficacité des processus de ses 40 sites de recherche et développement (R&D) qui travaillent sur des domaines tels que les systèmes extérieurs intelligents, les modules complexes, les systèmes d'éclairage, les systèmes de stockage d'énergie ou les équipements d'électrification batterie et hydrogène.



Siemens Xcelerator fait partie de l'offre logicielle de Siemens Digital Industries, la branche de solutions industrielles du conglomérat munichois, principalement à l'origine des bons résultats financiers publiés au titre du trimestre écoulé.





