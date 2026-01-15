 Aller au contenu principal
Siemens : le vert est déjà plein
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 15:51

La division ferroviaire du groupe allemand signe sa meilleure performance historique en matière de durabilité, avec une part prépondérante de ses revenus désormais certifiée conforme aux exigences climatiques européennes.

Siemens Mobility a atteint, pour l'exercice 2025, un taux d'alignement record de 87 % sur la Taxonomie de l'Union européenne (UE), soit le système de classification technique et réglementaire visant à définir précisément quelles activités économiques peuvent être considérées comme "durables" sur le plan environnemental.

Ce score de 87%, présenté comme "le plus élevé depuis le début de ce reporting extra-financier", garantit aux investisseurs que la grande majorité du chiffre d'affaires respecte les critères environnementaux et sociaux les plus stricts.

L'entreprise affiche par ailleurs une éligibilité de 100%, confirmant que l'ensemble de son offre technologique - du matériel roulant aux logiciels - est conçu pour la transition écologique.

Andreas Mehlhorn, responsable du développement durable, souligne que ce résultat est le fruit d'une intégration systématique de l'éco-conception et de l'usage de matériaux "verts" comme l'acier décarboné. En dépassant les standards réglementaires, Siemens Mobility renforce sa transparence et facilite l'orientation des capitaux vers ses activités de transport durable.

Le titre ressort en hausse de 0,7% à Francfort, une progression qui atteint déjà plus de 9% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

SIEMENS
260,100 EUR XETRA +0,41%
