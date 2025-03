Siemens: le temps de faire une pause, selon Morgan Stanley information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - L'action Siemens accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX lundi à la Bourse de Francfort, après que Morgan Stanley a déclaré ne plus faire du titre sa valeur préférée au sein du secteur des biens d'équipement en Europe ('top pick').



Suite au récent mouvement de revalorisation amorcé par le titre, le bureau d'études estime que des nouvelles favorables sur les prévisions de bénéfices ou d'éventuelles cessions d'actifs vont être nécessaires afin de pousser le cours de Bourse plus en avant.



S'il reconnaît que Siemens 'coche toutes les cases' grâce à son appartenance aux actions allemandes, à l'inflexion de son activité d'industrie digitale et à la perspective d'une évolution de son périmètre, autant d'éléments de nature selon lui à entraîner une révision à la hausse des prévisions du marché, l'analyste considère que sa valorisation en termes absolus est devenue moins favorable après le récent redressement boursier.



En six mois, le titre a progressé de plus de 40%.



Suite aux commentaires de Morgan Stanley, l'action Siemens perdait plus de 3,5% lundi en fin de matinée.





Valeurs associées SIEMENS 228,55 EUR XETRA -2,45%