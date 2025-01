Siemens: le site de Fürth reconnu pour sa durabilité par WEF information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que son site de Fürth, en Allemagne, a été reconnu comme 'Sustainability Lighthouse' par le Forum économique mondial (WEF).



Ce site devient ainsi la 21ᵉ usine mondiale à recevoir cette distinction, attribuée aux organisations ayant atteint des avancées significatives grâce à des technologies réduisant énergie, émissions, eau et déchets, en faveur de la décarbonation et de la circularité.



Le WEF rappelle ainsi que productivité et durabilité peuvent désormais aller de pair.





Valeurs associées SIEMENS 194,02 EUR XETRA +0,43%