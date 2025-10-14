Siemens lanterne rouge du DAX, Morgan Stanley voit un potentiel limité
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 16:20
Vers 16h00, l'action chute de 3,7%, accusant la plus forte baisse du DAX qui perd autour de 1% au même moment. La valeur retombe ainsi à ses plus bas niveaux depuis le début du mois.
Dans une note, les analystes de Morgan Stanley disent se montrer plus prudents sur le parcours boursier du groupe industriel allemand, qui a progressé de 32% depuis le début de l'année, en dépit des progrès réalisés au niveau de sa génération de trésorerie (FCF).
D'après eux, la reprise de l'activité d'automatisation industrielle commence à ralentir alors que la concurrence continue de s'intensifier en Chine, ce qui les conduit à dégrader leur recommandation sur la valeur à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours de 240 euros.
Ils expliquent désormais préférer le titre Siemens Energy, dont ils font leur nouveau 'top pick' (valeur privilégiée) au sein du secteur.
