Siemens lance une plateforme 'Zero Trust' pour réseaux industriels
La plateforme crée des connexions chiffrées et vérifiées entre appareils autorisés, limitant les risques d'intrusion et respectant les normes IEC 62443. Elle vise à simplifier la gestion et renforcer la sécurité des usines connectées.
Déployable sur site, en cloud ou hybride, SINEC Secure Connect s'intègre avec la gamme SCALANCE de Siemens et protège aussi les équipements existants, assure Siemens.
