Siemens lance une plateforme 'Zero Trust' pour réseaux industriels
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 10:55

Siemens présente SINEC Secure Connect, une nouvelle solution de cybersécurité pour réseaux industriels (OT), dévoilée au salon it-sa 2025 à Nuremberg. Celle-ci offre des connexions Machine-to-Machine, Cloud et accès distant sécurisé, sans VPN.

La plateforme crée des connexions chiffrées et vérifiées entre appareils autorisés, limitant les risques d'intrusion et respectant les normes IEC 62443. Elle vise à simplifier la gestion et renforcer la sécurité des usines connectées.

Déployable sur site, en cloud ou hybride, SINEC Secure Connect s'intègre avec la gamme SCALANCE de Siemens et protège aussi les équipements existants, assure Siemens.

