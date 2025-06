Siemens: lance une offre de datacenter modulaire information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure, Cadolto Datacenter et Legrand Data Center Solutions lancent un nouveau data center modulaire.



Dans le cadre de cette nouvelle offre, Siemens intègre sa gamme complète de technologies d'infrastructure intelligente, de la distribution d'énergie moyenne et basse tension à l'automatisation des bâtiments, en passant par la sécurité incendie et les systèmes de sécurité physique.



'Cette nouvelle solution modulaire offre : un centre de données prêt à l'emploi entièrement intégré, qui peut être configuré, installé, étendu et déplacé avec une facilité sans précédent' indique le groupe.



' Avec l'accélération de la transformation numérique dans tous les secteurs, nos clients ont besoin d'une infrastructure qui évolue aussi vite qu'eux ', a déclaré Ciaran Flanagan, responsable mondial des solutions et services de centre de données chez Siemens AG.





