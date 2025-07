Siemens: lance un scanner 3D intégré information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 11:55









(Zonebourse.com) - Siemens annonce le lancement d'Optimize MyProgramming /3D Scanner, une solution logicielle intégrée à Sinumerik Operate, destinée à optimiser la programmation CNC (Commande Numérique par Calculateur) directement sur machine, à partir de modèles 3D.



Ce nouvel outil, présenté à l'EMO 2025, permet de transférer automatiquement les données géométriques issues de fichiers CAD, réduisant les erreurs humaines et le temps de programmation.



Issue du portefeuille Siemens Xcelerator, la solution propose des stratégies d'usinage adaptées aux géométries détectées, améliorant la qualité des pièces et l'efficacité des cycles.



Déployée avec succès en partenariat avec DMG MORI, elle sera proposée en option standard sur les machines équipées de Sinumerik One dès l'automne.



Disponible sous licence perpétuelle et compatible avec les jumeaux numériques, elle s'intègre sans formation supplémentaire et marque une avancée majeure dans l'automatisation de l'atelier.





Valeurs associées SIEMENS 229,000 EUR XETRA +1,48%