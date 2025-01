Siemens: lance un programme de soutien aux startups information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 13:11









(CercleFinance.com) - Siemens annonce le lancement de 'Siemens for Startups', un programme destiné à soutenir les startups d'ingénierie et de fabrication, dévoilé lors du CES 2025 à Las Vegas.



Ce programme vise à accélérer l'innovation, réduire les coûts d'accès aux logiciels et matériels Siemens et permettre une mise à l'échelle rapide grâce à des services adaptés.



Le programme repose sur trois piliers :

Connect : accès au marché mondial via Siemens Xcelerator.

Collaborate : collaboration avec Siemens pour développer des solutions innovantes.

Empower : outils logiciels essentiels pour le développement.



Une collaboration stratégique avec AWS intégrera les solutions Siemens dans le programme AWS Startup, offrant des crédits, des ressources et des outils cloud aux startups pour faciliter leur croissance et transformation digitale.





