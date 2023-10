Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: lance le Franconia-Thuringia Express en Bavière information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - La DB Regio Bayern et la Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), qui planifie, finance et contrôle les transports régionaux et S-Bahn pour le compte du Land de Bavière, ont présenté aujourd'hui le nouveau train en collaboration avec Siemens Mobility à la gare centrale de Bamberg.



Les Länder de Bavière et de Thuringe ont investi au total 320 millions d'euros dans la nouvelle flotte de trains afin d'étendre les capacités de transport régionales.



Siemens annonce que 18 nouveaux trains à deux étages Desiro HC de Siemens Mobility inaugureront le service du Franconia-Thuringia Express.



Le nouveau Franconia-Thuringia Express exploité by DB Regio Bayern circuleront sur de nombreuses lignes, par exemple entre Nuremberg et Bamberg quotidiennement entre 5h00 et 22h00 toutes les 30 minutes dans les deux sens. Les trains offriront plus de 10 000 sièges supplémentaires sur cet itinéraire.









