Siemens lance des relais plus durables avec boîtier en plastique biosourcé
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 10:35

Siemens annonce le lancement de sa nouvelle gamme de relais d'interface SIRIUS 3RQ4, dont le boîtier est fabriqué à 70% à partir de plastique biosourcé dérivé d'huile de friture usagée, en partenariat avec Envalior. Le matériau, baptisé 'Akulon K225-KS B-MB' et développé par Envalior, est halogène-free, ignifuge et offre une résistance élevée à la chaleur et aux produits chimiques.

La série comprend trois variantes - à sortie relais, à relais enfichable et à sortie semi-conducteur - répondant à divers besoins industriels, y compris les environnements à exigences de sécurité ou à commutation rapide. Ces produits portent le label Siemens EcoTech, garantissant une conception éco-responsable, 33% de pertes énergétiques en moins et une recyclabilité facilitée.

Selon Andreas Matthé, directeur général de Siemens Smart Infrastructure, cette collaboration marque 'une étape importante vers un portefeuille de produits électriques plus respectueux de l'environnement'.

SIEMENS
XETRA
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

