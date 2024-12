Siemens: l'ex-DG de Nestlé désigné comme futur président information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Mark Schneider, l'ancien directeur général de Nestlé, a été désigné mercredi en vue de prendre la présidence du conseil de surveillance de Siemens à horizon 2027.



Le groupe industriel allemand indique dans un communiqué que son arrivée au conseil sera proposée aux actionnaires lors d'une assemblée générale prévue le 13 février prochain.



La reconduction de Jim Hagemann Snabe, l'actuel président du conseil, leur sera soumise pour une durée de deux ans, période pendant laquelle le dirigeant de 59 ans devra gérer le calendrier de transition.



Agé lui aussi de 59 ans, Mark Schneider, qui possède la double nationalité germano-américaine, avait été jusqu'en septembre dernier le directeur général du géant suisse de l'agroalimentaire, qu'il avait dirigé pendant huit ans.



Dans son communiqué, Siemens met en avant son expérience en matière de transformation d'entreprise et sa passion pour les nouvelles technologies.



Le conglomérat ajoute que ses actionnaires seront également appelés, à l'occasion de l'AG du mois de février, à se prononcer sur une augmentation du dividende annuel, devant être porté de 4,7 à 5,2 euros par action.



Suite à ces annonces, l'action Siemens progressait de 1,7% mercredi à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX.





Valeurs associées SIEMENS 195,52 EUR XETRA +1,37%