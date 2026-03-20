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Siemens investit 165 MUSD pour soutenir l'essor de l'IA aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 12:50

Le groupe allemand renforce ses capacités industrielles pour répondre à la demande croissante en infrastructures électriques liées aux centres de données.

Siemens annonce un investissement de plus de 165 millions de dollars afin d'étendre ses capacités de production aux États-Unis et soutenir le développement rapide de l'intelligence artificielle et des centres de données à grande échelle.

Le projet prévoit l'extension de sites en Caroline du Nord et du Sud, avec la création de plus de 350 emplois, et s'inscrit dans un programme plus large de près de 700 MUSD engagés ces dernières années dans l'industrie locale.

Cette expansion vise à accroître la production d'équipements électriques critiques, notamment les systèmes de distribution d'énergie, les solutions préfabriquées et les technologies de moyenne tension nécessaires au fonctionnement des infrastructures d'IA.

"L'intelligence artificielle devient rapidement une infrastructure économique essentielle et cet investissement doit soutenir la prochaine vague d'IA industrielle", a indiqué en substance Roland Busch, directeur général de Siemens. Le dirigeant entend positionner la société comme "un acteur clé de l'infrastructure énergétique indispensable à l'économie mondiale de l'IA".

Le titre progresse de 0,5% à Francfort au sein d'un DAX globalement à l'équilibre.

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