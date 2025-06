Siemens: intègre l'IA dans ses véhicules autonomes information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que son Operations Copilot sera prochainement intégré aux systèmes de transport autonomes et aux robots mobiles.



Cette solution logicielle, conçue pour l'exploitation et la maintenance industrielles, servira d'interface homme-machine pour configurer et superviser des véhicules à guidage automatique (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR).



L'entreprise prévoit également d'y ajouter des agents d'IA pour faciliter la mise en service et la gestion de flottes entières, en s'appuyant sur les capteurs embarqués et les données en temps réel.



Parallèlement, Siemens lance Safe Velocity, un logiciel permettant le contrôle en toute sécurité de la vitesse des véhicules. À terme, Safe Velocity interagira en tant qu'agent virtuel avec l'Operations Copilot dans un écosystème multi-agents mêlant IA physique et virtuelle.



Ces innovations seront présentées lors du salon automatica, du 24 au 27 juin 2025 à Munich.







Valeurs associées SIEMENS 208,250 EUR XETRA -0,50%