Siemens Healthineers: salué pour ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers bondit de près de 7% à Francfort, salué pour la publication d'un BPA ajusté en hausse de 4% à 0,51 euro au titre des trois premiers mois de son exercice 2024-25, un niveau supérieur aux attentes des analystes.



A 5,48 milliards d'euros, le groupe allemand de technologies médicales a accru son chiffre d'affaires de 5,7% en données comparables, une croissance tirée par les Amériques (+14%) et par l'Asie Pacifique hors Chine (+8%).



Affichant ainsi une croissance en ligne avec ses prévisions, Siemens Healthineers confirme ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir un BPA ajusté entre 2,35 et 2,50 dollars, ainsi qu'une croissance de ses revenus de 5 à 6%.





Valeurs associées SIEMENS HEALTH 58,12 EUR XETRA +7,07%