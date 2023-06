Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: finalise l'acquisition d'Optrail en Italie information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a finalisé l'acquisition d'Optrail, une société technologique basée en Italie, qui fournit des algorithmes uniques pour les systèmes de gestion du trafic - TMS - basés sur des méthodes d'optimisation mathématique et de recherche opérationnelle.



L'acquisition complète le portefeuille existant de systèmes de planification des trains (TPS) de Siemens Mobility et renforce sa position de fournisseur leader de solutions logicielles pour les clients ferroviaires.



Optrail restera basé à Rome, en Italie, et sa technologie sera intégrée aux produits TPS existants de Hacon. Hacon, une société Siemens, est basée à Hanovre, en Allemagne, et constitue une partie essentielle de l'unité logicielle de Siemens Mobility.





