Siemens équipe le métro d'Oslo d'un système de signalisation avancé
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 12:15
Le projet inclut 25 ans de maintenance digitale via la plateforme Railigent X afin d'assurer une disponibilité optimale et d'accompagner l'objectif d'Oslo de devenir la première ville zéro émission au monde. Il introduit également une innovation européenne : l'utilisation sécurisée du réseau mobile LTE public pour les communications critiques du contrôle-commande.
Selon Michael Peter, CEO de Siemens Mobility, cette étape marque 'une nouvelle ère' pour le métro d'Oslo. Le système pourra théoriquement gérer jusqu'à 40 trains par heure, offrant un potentiel d'augmentation de capacité supérieur à 40% à terme. Ce déploiement s'inscrit dans la stratégie nationale de digitalisation du rail menée par Bane NOR, qui modernise l'ensemble des 4200 km de lignes principales.
