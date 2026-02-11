Siemens Energy-Le bénéfice au T1 presque triplé avec la demande pour les turbines à gaz et les réseaux électriques

Siemens Energy

ENR1n.DE a annoncé mercredi que son bénéfice net avait presque triplé au cours des trois premiers mois de son exercice, porté par une forte demande pour les turbines à gaz et les équipements de réseau, ainsi que par une réduction des pertes dans sa division éolienne en difficulté.

"La forte demande soutenue dans nos activités liées aux turbines à gaz et aux technologies de réseau contribue de manière significative à la performance globale", a déclaré le président du directoire Christian Bruch.

"Dans le secteur éolien aussi, on observe les premiers signes d'une légère amélioration."

Le bénéfice net du trimestre clos en décembre s’est élevé à 746 millions d’euros, contre 252 millions d’euros un an plus tôt, dépassant les 732 millions d’euros attendus par les analystes, selon les données LSEG.

Les résultats reflètent une demande robuste pour les grandes turbines à gaz et les technologies de réseau, essentielles au déploiement mondial de centres de données alimentant les technologies d’intelligence artificielle.

L'essor lié à l’IA a contribué à multiplier par plus de dix le cours de l’action Siemens Energy au cours des deux dernières années, portant sa capitalisation boursière à environ 130 milliards d’euros.

