Siemens Energy : avalement baissier sous 124,85E (record absolu)
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 17:13
La tendance haussière n'est pas invalidée mais ce contrepied inattendu doit conduire à la vigilance après 145% de hausse depuis le 1er janvier.
Valeurs associées
|117,950 EUR
|XETRA
|-4,49%
