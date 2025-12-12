 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Siemens Energy : avalement baissier sous 124,85E (record absolu)
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 17:13

Siemens Energy matérialise un rare avalement baissier sous 124,85E : record absolu haut la matin pour démarrer la séance, puis rechute de -4% en ligne droite, avec fermeture du "gap" des 119,65E du 9 décembre puis test des 119,5E.
La tendance haussière n'est pas invalidée mais ce contrepied inattendu doit conduire à la vigilance après 145% de hausse depuis le 1er janvier.

Valeurs associées

SIEMENS ENERGY
117,950 EUR XETRA -4,49%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank