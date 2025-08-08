 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 718,96
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens: dans le vert avec des propos de broker
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 15:10

(Zonebourse.com) - Siemens gagne près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Francfort, soutenu par des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat', tout en relevant son objectif de cours de 240 à 255 euros.

Le broker explique que sa mise à la valeur de marché des pairs et des participations font grimper sa valorisation SOTP (somme des parties) pour le titre, et ce bien qu'il continue d'appliquer une décote de holding de 15%.

De même, Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe allemand, avec un objectif de cours ajusté de 254 à 257 euros, après ses résultats du troisième trimestre 2024-25 jugés solides.

Valeurs associées

SIEMENS
230,800 EUR XETRA +1,63%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

