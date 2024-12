Siemens:contrat prolongé pour le CEO de Smart Infrastructure information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Siemens AG annonce que le conseil de surveillance a prolongé d'un an à partir de septembre 2025 et par accord mutuel le contrat de Matthias Rebellius, membre du directoire de Siemens AG et CEO de Smart Infrastructure.



Cette décision vise à renforcer la performance de la division Smart Infrastructure et à accompagner la transformation de l'entreprise.



Jim Hagemann Snabe, président du conseil de surveillance, souligne les 15 trimestres consécutifs d'amélioration de rentabilité sous sa direction, positionnant la division comme un pilier clé.



Matthias Rebellius, membre du conseil de surveillance de Siemens Energy AG, affirme vouloir continuer à contribuer à la transformation avant d'entamer une nouvelle phase de carrière comme administrateur non exécutif.





Valeurs associées SIEMENS 190,62 EUR XETRA -1,74%