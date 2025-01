Siemens: choisi pour des projets de recharge en Italie information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que sa division eMobility a été choisie comme partenaire technologique pour deux projets majeurs d'infrastructures de recharge en Italie, visant à soutenir la transition vers une mobilité durable.



Concrètement, pour Autolinee Toscane, Siemens installe 73 bornes de recharge SICHARGE UC (100 et 150 kW) dans les dépôts de bus à Florence, Prato et Lucques, pour alimenter une flotte de bus à zéro émission.



Le projet inclut des systèmes de distribution d'énergie connectés et une plateforme logicielle pour optimiser la gestion des charges et la préconditionnement des batteries.



Par ailleurs, pour Iplanet, Siemens équipe plus de 120 sites logistiques avec des bornes de recharge rapides (300-400 kW), intégrant des technologies comme la gestion via application et l'utilisation d'énergies renouvelables. Certains sites comprennent des installations photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie.





