Siemens-Bénéfice en ligne au T3, mais la faiblesse du dollar pèse

Siemens SIEGn.DE a annoncé jeudi un bénéfice industriel trimestriel conforme aux attentes, alors que le groupe d'ingénierie allemand doit faire face aux défis posés par la montée des barrières commerciales mondiales.

Le fabricant de logiciels industriels et de trains a enregistré un bénéfice industriel en baisse de 7% à 2,82 milliards d'euros pour les trois mois allant jusqu'à la fin du mois de juin, en ligne avec les prévisions des analystes, selon le consensus fourni par le groupe.

Les résultats ont été affectés par des effets de change, notamment la baisse du dollar par rapport à l’euro au cours du trimestre, ainsi que par les coûts de restructuration liés à la suppression d'emplois dans la division phare de l'industrie numérique de Siemens.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 3% pour atteindre 19,38 milliards d'euros, dépassant les prévisions de 19,24 milliards d'euros.

"Nos performances au troisième trimestre démontrent que Siemens délivre des résultats solides malgré la volatilité du marché mondial", a déclaré le président du directoire Roland Busch dans un communiqué.

