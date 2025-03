Siemens: Audi fait évoluer ses processus de production information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Audi va utiliser le contrôleur virtuel de Siemens pour sa ligne d'assemblage de carrosseries.



Audi va mettre en place dans son usine de Böllinger Höfe à Neckarsulm, en Allemagne, le Simatic S7-1500V, le premier contrôleur entièrement virtuel de Siemens, pour sa ligne d'assemblage de carrosseries automobiles.



Le constructeur automobile a commencé à intégrer les automates programmables industriels (API) virtuels, compatibles avec la plateforme d'infrastructure cloud Edge Cloud 4 Production d'Audi. Audi prévoit de déployer les API virtuels dans son atelier de carrosserie de l'usine de Neckarsulm cette année.



' Le portefeuille d'automatisation logicielle de Siemens nous permet de réagir rapidement aux évolutions du marché et d'optimiser notre production pour plus d'efficacité et de flexibilité. ' a déclaré Gerd Walker, membre du conseil d'administration d'Audi en charge de la production et de la logistique.



' Les contrôleurs sont le cerveau des machines et des usines. Nous les virtualisons désormais et les transférons vers le cloud. Cela accélère la transformation numérique d'Audi et améliore l'agilité, l'efficacité et la sécurité de la production, pour une production plus flexible et pérenne ', a déclaré Cedrik Neike, DG de Digital Industries et membre du directoire de Siemens.





