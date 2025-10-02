Siemens AG envisagerait une sortie progressive de Healthineers
02/10/2025
Le conglomérat technologique allemand cherche notamment à limiter l'impact fiscal de cette opération.
D'autres pistes sont sur la table, comme une distribution de titres aux actionnaires sous forme de dividende. Une décision finale n'a pas encore été prise.
Valeurs associées
|238,450 EUR
|XETRA
|+3,02%
