Siemens AG envisagerait une sortie progressive de Healthineers
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:55

Siemens AG étudierait ses options pour céder sa participation de 71% dans Siemens Healthineers, selon Bloomberg. Parmi les scénarios envisagés : un spin-off de la majorité des actions, qui interviendrait au plus tôt en 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Le conglomérat technologique allemand cherche notamment à limiter l'impact fiscal de cette opération.

D'autres pistes sont sur la table, comme une distribution de titres aux actionnaires sous forme de dividende. Une décision finale n'a pas encore été prise.

Valeurs associées

SIEMENS
238,450 EUR XETRA +3,02%
