Siemens: acquisition d'Excellicon aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software a annoncé l'acquisition d'Excellicon. Cette acquisition permet aux concepteurs de systèmes sur puce (SoC) d'accélérer la clôture de la conception et d'améliorer l'exactitude des contraintes fonctionnelles et structurelles grâce à une gestion des contraintes de synchronisation éprouvée dans l'industrie.



Excellicon développe des outils de chronométrage utilisés dans le flux de travail de conception et de vérification numériques. Les termes de l'acquisition, qui devrait être conclue dans quelques semaines, n'ont pas été divulguées.



'Cela permettra d'apporter le meilleur de sa catégorie Logiciel pour le développement, la vérification et la gestion contraintes de temps pour le portefeuille de logiciels EDA de Siemens pour la conception de circuits intégrés' explique le groupe dans son communiqué.



' Une gestion efficace des contraintes de temps est cruciale pour le succès global des conceptions de systèmes sur puce à semi-conducteurs ', a déclaré Mike Ellow, DG, Siemens EDA, Siemens Digital Industries Software.





Valeurs associées SIEMENS 221,450 EUR XETRA +0,68%