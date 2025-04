Siemens: accord pour l'acquisition de Dotmatics information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Siemens annonce la signature d'un accord visant l'acquisition de Dotmatics, société basée à Boston et l'un des principaux fournisseurs de logiciels de R&D en sciences de la vie, pour un montant de 5,1 milliards de dollars, auprès d'Insight Partners.



'Cette acquisition représente une étape stratégique pour Siemens, qui étend sa technologie complète de jumeau numérique et ses logiciels alimentés par l'IA à ce marché complémentaire en pleine croissance', explique le groupe allemand.



Dotmatics propose selon lui, une plateforme qui 'accélère l'innovation des clients, en offrant une collaboration de nouvelle génération et des données contextualisées pour permettre le développement de médicaments multimodaux alimentés par l'IA'.



Siemens anticipe des effets relutifs immédiats sur sa croissance, sa marge d'EBITDA et son free cash-flow, avant synergies. La finalisation de la transaction, soumise aux approbations et conditions usuelles, est prévue au premier semestre de son exercice 2026.





