Siemens: accompagne la décarbonation de l'Université du Kent

(CercleFinance.com) - L'Université du Kent (UoK), au Royaume-Uni, annonce qu'elle va réduire de moitié les émissions de carbone sur ses campus grâce à une stratégie développée en partenariat avec Siemens Smart Infrastructure.



Basée sur un audit énergétique détaillé, cette initiative vise à optimiser les performances énergétiques des sites de Canterbury et Medway, qui accueillent plus de 19 000 étudiants.



Les premières mesures incluent l'installation d'éclairage LED, la modernisation des systèmes de gestion des bâtiments et une utilisation optimisée de l'espace.



La UoK prévoit d'atteindre la neutralité carbone pour les émissions de scopes 1 et 2 d'ici 2040, et celles du scope 3 d'ici 2050. Siemens finance ce projet via un plan de financement flexible.





