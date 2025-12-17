Siemens a signé un partenariat stratégique pour le train à grande vitesse au Vietnam
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 17:10
Siemens Mobility sera partenaire technologique, responsable de la conception, de la fourniture et de l'intégration des trains à grande vitesse Velaro Novo et des sous-systèmes ferroviaires, les télécommunications et les systèmes d'électrification.
Siemens Mobility va fournir également des services de maintenance avancés.
Michael Peter, Directeur général de Siemens Mobility, a déclaré: " Nous sommes fiers que le leader mondial VinSpeed ait sélectionné Siemens Mobility pour fournir les premières lignes de train à grande vitesse du Vietnam. Velaro Novo permet une réduction jusqu'à 30 % de consommation d'énergie et une capacité passagers supérieure de 10% ".
Valeurs associées
|232,7000 EUR
|XETRA
|-2,02%
A lire aussi
-
Nick Reiner, soupçonné du meurtre de son père, le cinéaste américain Rob Reiner et de sa mère, la photographe Michele Singer, pourrait être jugé médicalement apte à comparaître mercredi devant un juge, afin de se voir officiellement notifier son inculpation pour ... Lire la suite
-
L'assureur allemand Allianz a annoncé mercredi la nomination d'un nouveau directeur général pour sa filiale française, Rémi Saucié. Ce dernier remplacera à compter de février Fabien Wathlé, directeur général d'Allianz France depuis début 2021. Rémi Saucié, 46 ans, ... Lire la suite
-
Les marchés boursiers européens ont terminé sans direction commune mercredi, indécis à la veille de la dernière réunion de la BCE de l'année et de la publication des chiffres sur l'inflation américaine en novembre. Paris a perdu 0,25% et Francfort 0,45%. Milan ... Lire la suite
-
(AOF) - Eramet (+4,13%, à 49,46 euros) Après deux lourds replis consécutifs qui ont fait perdre au titre 11,30%, l'action Eramet s'est retrouvée dans le haut des palmarès sous l'effet d'achats à bon compte. La société a annoncé la nomination de Laeticia Brun au ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer