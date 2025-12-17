 Aller au contenu principal
Siemens a signé un partenariat stratégique pour le train à grande vitesse au Vietnam
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 17:10

La société VinSpeed High-Speed Railway Investment and Development et Siemens Mobility ont signé un partenariat stratégique pour le train à grande vitesse au Vietnam.

Siemens Mobility sera partenaire technologique, responsable de la conception, de la fourniture et de l'intégration des trains à grande vitesse Velaro Novo et des sous-systèmes ferroviaires, les télécommunications et les systèmes d'électrification.

Siemens Mobility va fournir également des services de maintenance avancés.

Michael Peter, Directeur général de Siemens Mobility, a déclaré: " Nous sommes fiers que le leader mondial VinSpeed ait sélectionné Siemens Mobility pour fournir les premières lignes de train à grande vitesse du Vietnam. Velaro Novo permet une réduction jusqu'à 30 % de consommation d'énergie et une capacité passagers supérieure de 10% ".

Valeurs associées

SIEMENS
232,7000 EUR XETRA -2,02%
