Siemens: a signé un contrat de 670 ME en Grande-Bretagne

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a signé des contrats d'infrastructure et de service pour la deuxième ligne ferroviaire à grande vitesse de Grande-Bretagne de 225 kilomètres, qui reliera Londres et les West Midlands.



Siemens Mobility a obtenu quatre contrats d'une valeur de 670 millions d'euros avec HS2 pour l'infrastructure et la maintenance à long terme.



Pour la première fois, l'ETCS (Automatic Train Operations) est appliqué à un système ferroviaire national à grande vitesse.



'HS2, l'un des plus grands projets d'infrastructure d'Europe, transformera le transport ferroviaire en Grande-Bretagne' indique le groupe.



' HS2 va transformer le transport ferroviaire en offrant des trajets plus rapides et plus fiables aux passagers et en libérant des voies pour le fret au Royaume-Uni. Nous sommes très fiers de fournir notre solution ATO sur ETCS, qui permet pour la première fois une exploitation semi-automatisée des trains afin d'améliorer la capacité, la ponctualité et l'efficacité énergétique des trains à grande vitesse.', a déclaré Michael Peter, DG de Siemens Mobility.





