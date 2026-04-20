Sidus Space plonge suite à un placement direct d'actions de 58,5 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de Sidus Space SIDU.O plongent de 19,4% à 4,32 $ ** La société de technologie spatiale et de défense a annoncé dimanche en fin de journée le prix de son offre directe enregistrée de ~13,5 millions d'actions/bons de souscription préfinancés à 4,35 $ chacun pour un produit brut de 58,5 millions de dollars

** L'offre directe d'actions a été fixée avec une décote de 18,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** SIDU prévoit d'utiliser le produit pour le fonds de roulement et à des fins générales

** ThinkEquity a agi en tant qu'agent de placement unique pour l'offre ** SIDU avait 66,5 millions d'actions en circulation au 31 mars, selon le rapport 10-K

** Le seul analyste couvrant SIDU évalue l'action à "acheter", avec une prévision de 10 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action SIDU a progressé de 70,4 % depuis le début de l'année