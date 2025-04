Sidetrade : nouvelle progression à 2 chiffres des revenus au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Par ailleurs, les prises de commandes pour les nouveaux abonnements SaaS (New ARR) s'élèvent à 1,28 million d'euros contre 1,85 million d'euros au premier trimestre 2024 et à 1,49 million d'euros pour les prestations de services contre 2,13 millions d'euros au premier trimestre 2024.

Sur les trois premiers mois de 2025, le spécialiste des applications order-to-cash basé sur l'IA, a enregistré 2,77 millions d'euros de prises de commandes en valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV) contre 3,98 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe évoque " une base de comparaison extrêmement élevée avec une croissance à trois chiffres " au premier trimestre 2024.

