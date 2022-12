SHOWROOMPRIVE : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SRP GROUPE COOPTE FRANÇOIS DE CASTELNAU EN TANT QUE NOUVEL ADMINISTRATEUR

La Plaine Saint Denis, le 16 décembre 2022 – Le Conseil d'administration de SRP Groupe s'est réuni le 15 décembre 2022, sous la présidence de M. David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de SRP Groupe, et a décidé de coopter François de Castelnau au poste d'administrateur, en remplacement de Thierry Petit qui a fait part de sa décision de mettre un terme à ses fonctions d'administrateur.

Cooptation de M. François de Castelnau, Directeur Général Délégué et Directeur Finance Groupe, en qualité d'administrateur

La cooptation de M. François de Castelnau a été décidée afin de pourvoir au remplacement de M. Thierry Petit qui a mis un terme à son mandat d'administrateur à compter du 1 er décembre 2022, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'Assemblée générale de SRP Groupe qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice 2022 le 21 juin 2023. Le Conseil d'administration fait le choix d'une personnalité aux compétences largement reconnues depuis son entrée dans le Groupe il y a plus de 3 ans. Cette nomination sera soumise à ratification lors de la plus prochaine Assemblée Générale de SRP Groupe.

David Dayan, Co-fondateur de Showroomprivé et Président-Directeur Général de SRP Groupe, a déclaré : « Je suis ravi que François rejoigne le Conseil d'administration et que sa nomination soit proposée aux actionnaires. Grâce à son expérience approfondie du secteur et sa très bonne connaissance de l'entreprise, il pourra contribuer pleinement, en tant qu'administrateur, à la stratégie du Groupe. »

François de Castelnau, 53 ans, débute sa carrière en 1995 en audit au sein du cabinet Deloitte. En 1999, il prend les fonctions de Directeur de l'audit interne de ERMEWA Group, leader mondial dans la location de conteneur-citernes et de wagons avant d'en devenir Directeur financier. Il rejoint en 2013 le Groupe Philippe Ginestet qui possède notamment les enseignes GiFi, Tati et Besson, au poste de Directeur administratif et financier Groupe. François de Castelnau rejoint Showroomprivé en juin 2019 en tant que Directeur Financier. Il est nommé en janvier 2022 Directeur Général Délégué de SRP Groupe.

Fort de son expérience dans le secteur de la finance et de la distribution, François de Castelnau apporte au Conseil d'Administration sa maîtrise des sujets techniques en matière de gestion et d'investissements.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de SRP Groupe se compose désormais des 11 membres suivants :

David Dayan, Président-Directeur Général

Sophie Moreau-Garenne, Administratrice indépendante, Présidente du Comité d'audit

Olivier Marcheteau, Administrateur indépendant, Président du Comité des nominations et des rémunérations, Membre du Comité d'audit

Cyril Vermeulen, Administrateur indépendant, Membre du Comité d'audit, Membre du Comité des nominations et des rémunérations

Michael Dayan, Membre du Comité des nominations et des rémunérations

Clémence Gastaldi, Administratrice indépendante

Eric Dayan, Administrateur

Brigitte Tambosi, Administratrice

Emilie Patou, Administratrice

François de Castelnau, Administrateur

Benoît Camps, Censeur

À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

SRP Groupe est la société de tête du Groupe Showroomprivé, cotée sur le marché Euronext Paris (code : SRP). Le Groupe a réalisé en 2021 un volume d'affaires brut TTC 1 de près d'1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 724 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, cofondateur, et emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : https://showroomprivegroup.com

CONTACTS

Showroomprivé Taddeo Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs +33 6 58 53 45 91 investor.relations@showroomprive.net presse.showroomprive@taddeo.fr

1 Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ym1qlZZnZ5fKlmqdZMaaamRlnG1ll5THmWHHlWKdaJaamnBkxZhpaJ3IZnBom21t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77687-2022.12.16-cp-cooptation-fdc.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com