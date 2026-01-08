 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Showroomprivé : Eric Sitruk confirme sa place d'actionnaire de référence
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 15:12

Eric Sitruk, président du Groupe Pierre Rénovation Tradition, administrateur de Showroomprivé (Euronext Paris : SRP), annonce avoir porté sa participation au capital de la société à 12,15 %, représentant 14 470 493 actions, à la suite d'acquisitions réalisées sur le marché.



Cette montée au capital s'inscrit dans une démarche de soutien actif à la stratégie de transformation engagée par le groupe, fondée sur la modernisation de ses plateformes technologiques, le renforcement de son offre premium, ainsi que l'accélération de ses relais de croissance en Europe. Eric Sitruk indique par ailleurs ne pas souhaiter prendre le contrôle de la société, tout en ayant vocation à poursuivre ses investissements dans une logique de long terme, en tant qu'administrateur engagé au service de la gouvernance, de la stabilité de l'actionnariat et de la performance du groupe.

Valeurs associées

SHOWROOMPRIVE
0,6980 EUR Euronext Paris -1,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank