Showroomprivé: départ du directeur général délégué information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Showroomprivé annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre fin au mandat de directeur général délégué de François de Castelnau et a pris acte de sa démission de ses mandats d'administrateur et de l'ensemble de ses fonctions, avec effet immédiat.



Pour lui succéder, le conseil a décidé, sur proposition du PDG David Dayan et sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, de coopter Éric Dayan, ce dernier ayant déjà été administrateur pendant de nombreuses années.



Par ailleurs, le conseil a nommé Benoît Jacheet en qualité de directeur financier groupe par intérim, apportant un 'profil expérimenté pour conduire la politique financière' du groupe de vente évènementielle en ligne spécialisé dans la mode.



Depuis 2010, il intervient comme directeur financier et manager de transition, en charge de missions de structuration de directions financières pour des entreprises en forte transformation. Dernièrement, il a accompagné les marques Navya, Veja, IN groupe.





