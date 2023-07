SHOWROOMPRIVE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

La Plaine Saint Denis, le 7 juillet 2023 – Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, publie ce jour le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par SRP GROUPE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2023, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

379.200 titres

463.457,73 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, le 20 mai 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

172.558 titres

146.195 euros

Sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ont été exécutées :

1.019 transactions à l'achat

877 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

525.185 titres et 795.199,99 euros à l'achat

395.348 titres et 614.528,45 euros à la vente

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2021 un volume d'affaires brut TTC [1] de près d'1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 724 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé Taddeo Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs +33 6 58 53 45 91 investor.relations@showroomprive.net presse.showroomprive@taddeo.fr

[1] Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité

