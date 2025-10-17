Showromprive.com en repli de 12,2% sur les 9 premiers mois de l'année

(AOF) - Showroomprive.com a déclaré sur les 9 premiers mois de l'année 2025 un chiffre d'affaires net de 392,3 millions d'euros, en repli de 12,2%. Le groupe spécialisé dans la vente événementielle a dégagé un volume d'affaires (GMV) de 630,5 millions d'euros, en repli de 10,3%, en comparaison de la période correspondante de 2024. Côté perspectives, le groupe va poursuivre ses efforts de redynamisation du " core business " en avançant notamment sur la migration de Showroomprive.com vers Shopify.

La société a, par ailleurs, annoncé le 15 octobre 2025 avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation de 52,75% dans Symmetric SAS détenteur de la marque The Bradery, à Timothée Linyer et Edouard Caraco, ses deux dirigeants et fondateurs.

La transaction, qui serait réalisée intégralement en numéraire, valorise The Bradery à 43,6 millions d'euros matérialisant le succès rencontré par la plateforme depuis son intégration au sein de Showroomprivé.

