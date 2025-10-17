 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Showromprive.com en repli de 12,2% sur les 9 premiers mois de l'année
information fournie par AOF 17/10/2025 à 08:59

(AOF) - Showroomprive.com a déclaré sur les 9 premiers mois de l'année 2025 un chiffre d'affaires net de 392,3 millions d'euros, en repli de 12,2%. Le groupe spécialisé dans la vente événementielle a dégagé un volume d'affaires (GMV) de 630,5 millions d'euros, en repli de 10,3%, en comparaison de la période correspondante de 2024. Côté perspectives, le groupe va poursuivre ses efforts de redynamisation du " core business " en avançant notamment sur la migration de Showroomprive.com vers Shopify.

La société a, par ailleurs, annoncé le 15 octobre 2025 avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation de 52,75% dans Symmetric SAS détenteur de la marque The Bradery, à Timothée Linyer et Edouard Caraco, ses deux dirigeants et fondateurs.

La transaction, qui serait réalisée intégralement en numéraire, valorise The Bradery à 43,6 millions d'euros matérialisant le succès rencontré par la plateforme depuis son intégration au sein de Showroomprivé.

C

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SHOWROOMPRIVE
0,4580 EUR Euronext Paris +4,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank