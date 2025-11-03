Sherwin-Williams nomme Benjamin Meisenzahl directeur financier

information fournie par Reuters • 03/11/2025 à 22:20

Sherwin-Williams Company SHW.N a nommé lundi Benjamin Meisenzahl au poste de directeur financier, à compter du 1er janvier 2026.