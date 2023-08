Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shenzhen (Composite): vers un re-test des 1865Pts information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 14:09









(CercleFinance.com) - Le léger rebond du jour (+0,5%) n'invalide pas la tendance négative de l'indice Shenzhen Composite qui a entamé une nouvelle série baissière avec la cassure des 1.955Pts, l'ex-plancher des 28/11 et 22/12/2022: l'indice s'achemine vers un re-test des 1.865Pts, le plancher majeur des 10 et 31 octobre 2022.





Valeurs associées SHENZHEN COMPOSITE Six - Forex 1 -1.48%