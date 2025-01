Shell: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Shell prend plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Londres, aidé par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 2800 à 3000 pence sur le titre de la compagnie pétro-gazière britannique.



'Shell dispose du rendement de FCF (free cash-flow) le plus élevé du secteur, ainsi que des rachats d'actions les plus sûrs et d'un potentiel pour six milliards de dollars d'économies de coûts supplémentaires', met en avant le broker.





