Shell: prolonge son partenariat avec Nissan Formula E Team

(CercleFinance.com) - Shell et Nissan Formula E Team ont annoncé la poursuite de leur partenariat technique dans le Championnat du monde de Formule E de la FIA.



Nissan Formula E Team et Shell vont poursuivre leur collaboration pour fournir des solutions de lubrifiants plus efficaces et durables afin d'obtenir les meilleures performances.



Shell a travaillé avec Nissan Formula E Team pour co-développer une gamme sur mesure de fluides Shell EV-Plus, E-Transmission et E-Thermal afin d'extraire le maximum de performances tout au long des saisons 11 et 12.



Tommaso Volpe, directeur général et directeur de l'équipe Nissan Formula E Team, a déclaré : ' Notre travail commun sur les eFluids pour la voiture ces dernières années a contribué à améliorer nos performances. En intégrant la technologie de lubrification de pointe de Shell à l'innovation de pointe de Nissan en Formule E, nous accélérons un avenir où l'ingénierie haute performance et la durabilité vont de pair'.





