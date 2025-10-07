Shell profite du boom du GNL mais prend une charge sur les biocarburants
Le projet de 820 000 tonnes de biocarburants par an, approuvé en 2021, avait été suspendu l'an dernier puis définitivement annulé en septembre, faute de compétitivité.
En parallèle, Shell a relevé sa prévision de production de GNL pour le trimestre à 7 à 7,4 millions de tonnes, contre une estimation précédente de 6,7 à 7,3 millions, et anticipe des résultats de trading 'nettement supérieurs' dans sa division gaz intégrée.
Au deuxième trimestre, ses bénéfices nets avaient reculé d'un tiers, pénalisés par la faiblesse des prix du pétrole et du gaz.
Le groupe, qui cherche à céder une partie de ses activités chimiques, s'attend à une perte dans cette division. Il anticipe aussi une charge de 200 à 400 millions de dollars liée à la 'réévaluation des participations' dans le champ brésilien de Tupi.
Shell estime enfin que sa marge de raffinage indicative a grimpé à 11,6 dollars le baril au troisième trimestre, contre 8,9 dollars au trimestre précédent.
Le Brent a en moyenne atteint 68 dollars le baril entre juillet et septembre, contre 67 dollars au deuxième trimestre et 79 dollars un an plus tôt.
