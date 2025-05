Shell: la production démarre dans le champ Mero information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Shell Brasil Petróleo Ltda. annonce que la production a démarré sur la plateforme flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) Alexandre de Gusmão dans le champ Mero, au large du Brésil.



Dans le cadre du projet Mero-4, cette FPSO, située à 180 km de la côte de Rio de Janeiro à environ 2000 mètres de profondeur, sera reliée à 12 puits et pourra produire jusqu'à 180 000 barils de pétrole et compresser 12 millions de mètres cubes de gaz par jour (part de Shell : 19,3 %).



Peter Costello, président upstream de Shell, souligne que ce projet illustre leur collaboration avec des partenaires pour valoriser des réservoirs de classe mondiale, avec des actifs durables et compétitifs en termes de coûts et d'empreinte carbone.



Le champ Mero est opéré par Petrobras (38,6 %) en partenariat avec Shell Brasil (19,3 %), TotalEnergies (19,3 %), CNPC (9,65 %), CNOOC (9,65 %) et Pré-Sal Petróleo S.A. (3,5 %), représentant l'État brésilien.





