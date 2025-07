Shell : bénéfice en repli de 23% au premier semestre

(AOF) - Le résultat net attribuable aux actionnaires de Shell a baissé de 23% sur un an au premier semestre, à 8,38 milliards de dollars. Cette diminution reflète des marges commerciales et d'optimisation plus faibles et des prix réalisés plus bas pour les liquides et le GNL, ainsi que des marges réduites sur le raffinage et la chimie, partiellement compensées par des charges d’exploitation moins élevées et des mouvements fiscaux favorables. Le chiffre d'affaires a aussi reculé en passant de 149,76 milliards de dollars, à 136,59 milliards de dollars sur cette période.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, le bénéfice ajusté s'est affaissé de 30%, à 9,84 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté s'est replié de 20%, à 28,56 milliards de dollars.

Sur un an, le free cash flow a diminué sur ce premier semestre en passant de 19,97 à 11,85 milliards de dollars.

"Au deuxième trimestre, le flux de trésorerie provenant des opérations de 11,9 milliards de dollars (contre 9,28 milliards au premier trimestre), soutenu par une solide performance opérationnelle, permet le lancement d'un autre programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars pour les trois prochains mois, soit le quinzième trimestre consécutif où au moins 3 milliards de dollars ont été rachetés", a déclaré le groupe énergétique et pétrochimique.

Le groupe fait également savoir qu'il a obtenu " 3,9 milliards de dollars de réductions de coûts structurels depuis 2022 ".

Côté perspectives, Shell vise une fourchette de dépenses d'investissement en espèces pour 2025 entre 20 et 22 milliards de dollars, contre 21 milliards de dollars en 2024.

Les bénéfices ajustés des sociétés devraient représenter une charge nette d'environ 500 à 700 millions de dollars au troisième trimestre 2025, contre 463 millions de dollars au deuxième trimestre 2025.

