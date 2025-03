AOF - EN SAVOIR PLUS

Sur l'activité gaz naturel liquéfié (GNL), Shell s'attend à une hausse des ventes de 4-5% par an jusqu'en 2030.

Elle anticipe aussi une hausse de son flux de trésorerie disponible par action de plus de 10% par an jusqu'en 2030.

(AOF) - En amont de sa journée d'investisseurs ce mardi, la compagnie pétrolière Shell a annoncé une augmentation de la rémunération des actionnaires. Elle leur distribuera de 40-50% (contre 30-40% précédemment) de son flux de trésorerie d’exploitation. Le géant pétrolier anglo-néerlandais continuera de donner la priorité aux rachats d'actions, tout en maintenant une politique de croissance de 4% du dividende par an. Ses investissement seront réduits à 20-22 milliards de dollars par an pour la période 2025-2028 contre de 22 à 25 milliards de dollars précédemment.

Shell : augmentation du retour aux actionnaires et baisse des investissements

