Shake Shack progresse après que Mizuho l'ait relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N en hausse de 3 % à 100,61 $ en pré-commercialisation

** Mizuho augmente la note de "neutre" à "surperformer", le PT passe de 100$ à 120$

** Le nouveau PT représente une hausse de 23% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier voit une hausse des ventes de magasins comparables au 1er trimestre, grâce à l'amélioration des facteurs de comparaison tels que le marketing et l'élargissement des offres à valeur ajoutée

** Le courtier ajoute que des performances de chiffre d'affaires plus solides et des gains d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement soutiennent les marges des restaurants.

** 17 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et les autres comme "conservée"; leur prévision médiane est de 118 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action SHAK a progressé de 20% depuis le début de l'année