Shake Shack n'atteint pas ses objectifs trimestriels en raison d'un ralentissement de la demande dans le secteur de la restauration rapide ; son action chute de 30% (7 mai)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du point 6: Katherine Fogertey a quitté ses fonctions de directrice financière de Shake Shack en « novembre 2025 », et non « début mars ». Cette erreur figurait dans les versions précédentes de l'article.) par Sanskriti Shekhar

L'action Shake Shack SHAK.N a chuté de 30% jeudi et s'apprêtait à connaître sa pire journée de son histoire après que la chaîne de hamburgers a enregistré une perte trimestrielle, affectée par la hausse des coûts du bœuf et la faiblesse des dépenses de consommation.

La société a également nommé Michelle Hook au poste de directrice financière, à compter du 11 mai.

* Les actions de l'opérateur de chaînes de restauration rapide ont chuté de 30.4% à 67,21 dollars, leur plus bas niveau depuis janvier 2024.

* Plusieurs autres chaînes de restauration rapide , notamment McDonald's MCD.N , Domino's

DPZ.O et Papa John's PZZA.O , ont fait état d'une croissance trimestrielle des ventes plus faible, signe d'une pression sur les dépenses des consommateurs due à la hausse des prix de l'essence provoquée par la guerre en Iran.

* Des entreprises telles que Chipotle Mexican Grill

CMG.N et Restaurant Brands International QSR.TO ont également signalé la hausse des prix du bœuf, qui ont atteint des niveaux records en raison de la diminution des stocks de bétail aux États-Unis .

* Les dirigeants de Shake Shack ont déclaré lors d'une conférence téléphonique post-résultats que les résultats à court terme de l'entreprise ont été et continueront d'être affectés par la guerre en cours au Moyen-Orient.

* « Nous observons des signes plus généraux de tension chez les consommateurs dans l'ensemble du secteur de la restauration, et il sera important de voir comment l'entreprise va gérer la hausse des coûts du bœuf à l'avenir », a déclaré Michael Gunther, vice-président senior chez Consumer Edge.

* Mme Hook, ancienne directrice financière de Portillo's, remplace Katherine Fogertey au poste de directrice financière de Shake Shack. Mme Fogertey a quitté ses fonctions en novembre 2025.

* Ce changement à la tête de l'entreprise intervient alors que Shake Shack a annoncé une perte trimestrielle par action de 1 cent, contre un bénéfice de 11 cents il y a un an.

* La chaîne de hamburgers a annoncé un bénéfice ajusté de 0,002 dollar par action, manquant les estimations de 12 cents par action.

* Shake Shack a annoncé que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 14,3% pour atteindre 366,7 millions de dollars, mais n'a pas atteint les estimations des analystes, qui s'élevaient à 371,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.