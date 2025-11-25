Shake Shack en hausse ; la directrice financière Katherine Fogertey quittera ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Shake Shack < SHAK.N > ont augmenté de 1 % à 87,50 $

** La société annonce que sa directrice financière, Katherine Fogertey, quittera ses fonctions le 4 mars 2026

** La société annonce qu'elle prévoit de lancer immédiatement la recherche d'un nouveau directeur financier

** SHAK réaffirme également ses prévisions pour l'année fiscale 2025 et pour le quatrième trimestre

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 33% depuis le début de l'année